«Автодор» заключил контракт до 2029 года с одним из лидеров своей молодёжной команды

Баскетбольный клуб «Автодор» официально объявил о продлении контракта с российским тяжёлым форвардом Максимом Луковым до окончания сезона-2028/2029.

Максиму Лукову 18 лет. В минувшем сезоне уроженец Евпатории стал лидером молодёжной команды клуба с показателями 9,0 очка, 9,7 подбора, 1,1 блок-шота и 1,0 перехвата в среднем за игру.

После 10 матчей регулярного чемпионата Единой лиги в сезоне-2026/2027 «Автодор» занимает девятое место (три победы и семь поражений).

Ранее главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун прокомментировал разгромное поражение от МБА.