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Виртус Болонья — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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23:00 Мск
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Баскетбол
НБА — регулярный чемпионат
03:30
Торонто Рэпторс
–
Нью-Йорк Никс
Не начался
04:00
Сан-Антонио Спёрс
–
Детройт Пистонс
Не начался
04:00
Миннесота Тимбервулвз
–
Портленд Трэйл Блэйзерс
Не начался
Евролига. 12-й тур
19:00
Дубай
–
Анадолу Эфес
80 : 75
Окончен
20:00
Маккаби Т-А
–
Олимпиакос
95 : 97
ОТ
Окончен
21:00
Фенербахче
–
АСВЕЛ
115 : 81
Окончен
21:00
Жальгирис
–
Бавария
117 : 114
ОТ
Окончен
22:30
Олимпия
–
Црвена Звезда
42 : 44
Перерыв
22:30
Барселона
–
Париж
46 : 43
Перерыв
22:30
Баскония
–
Хапоэль Т-А
48 : 44
Перерыв
22:45
Партизан
–
Валенсия
34 : 36
2-я четверть, 10'
23:00
Виртус
–
Панатинаикос
26 : 28
2-я четверть, 3'
WINLINE Basket Cup
19:30
ЦСКА
–
Игокеа
77 : 73
Окончен
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Жальгирис — Бавария, результат матча 17 ноября 2026, счет 117:114, Евролига-2026/2027
«Жальгирис» одержал победу в матче с «Баварией» в овертайме
Максим Яковлев
17 ноября 2026, 23:36 МСК