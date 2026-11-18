Евролига: результаты матчей 12-го тура
17 ноября состоялись матчи 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.
Евролига. Результаты матчей 12-го тура:
«Дубай» — «Анадолу Эфес» — 80:75;
«Фенербахче» — АСВЕЛ — 115:81;
«Олимпия» — «Црвена Звезда» — 91:77;
«Баскония» — «Хапоэль» Тель-Авив — 82:85;
«Виртус» — «Панатинаикос» — 84:79;
«Маккаби» Тель-Авив — «Олимпиакос» — 95:97 ОТ;
«Жальгирис» — «Бавария» — 117:114 ОТ;
«Барселона» — «Париж» — 86:89;
«Партизан» — «Валенсия» — 64:76.
Турнирную таблицу Евролиги после 12 туров возг