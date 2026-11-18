Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид решил воспользоваться услугами нового агента — Берни Ли из Thread Sports Management. Ранее баскетболист самостоятельно занимался своими контрактными делами. Как сообщает инсайдер НБА Марк Штейн в своём аккаунте в социальной сети Х со ссылкой на источники в лиге, Эмбиид подал необходимые документы для официального назначения Ли своим представителем.

В агентстве Thread Sports Management также работает бывший одноклубник центрового Джимми Батлер.

В 2014 году, перед началом карьеры в НБА, интересы Эмбиида представлял Даррен Мацубара из Wasserman. В 2016-м баскетболист перешёл в CAA к Леону Роузу. После ухода Роуза из агентства в 2020 году Эмбиид ещё год оставался его клиентом, а затем решил создать собственную команду и