Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс» американец Тайриз Халибёртон высказался о возможности влияния искусственного интеллекта на лигу.

«Игра защищена от искусственного интеллекта. Сам спорт защищён от ИИ, определённо. ИИ может захватить всё вокруг, возможно, он уже это сделал. Точно есть руководители клубов, которые спрашивают ChatGPT, какая сделка будет иметь смысл с точки зрения денег… Быстрые ответы на какие-то вещи.

Люди, которые работают в организации, могут задавать вопросы. Определённо, если руководители клубов, которые задают вопросы. И это стра