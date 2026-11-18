Разыгрывающий «Зенита» американец Маркус Ховард рассказал об адаптации к Санкт-Петербургу после подписания контракта с российским клубом.

«Что впечатлило в городе? Что касается и организации, и Санкт-Петербурга, люди здесь очень профессиональны, организованны и уважительны. Это не то чтобы удивляет, а скорее мне очень понравилось это видеть.

Пробовал ли местную еду? Я ел борщ с курицей, и он мне правда очень понравился. Двое моих русских товарищей по команде — Егор [Евстафьев] и Дима [Чикишев] — объясняли мне, что это такое. Очень вкусный суп. Мне определённо нравится, когда у нас командные обеды», — приводит слова Ховарда «Матч ТВ».