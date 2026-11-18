Сегодня, 18 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ждали три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Единая лига. Результаты матчей 18 ноября:

«Уралмаш» — «Локомотив-Кубань» — 95:100;

УНИКС — «Енисей» — 82:68;

МБА — «Самара» — 78:83.

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдёт в два