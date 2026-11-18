Сегодня, 18 ноября, состоялся заключительный игровой день 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждала одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Евролига. Результаты 18 ноября:

«Бешикташ» — «Реал» Мадрид — 83:79.

Возглавляет чемпионат греческий «Олимпиакос», одержавший девять побед в 12 встречах. На втором месте расположилась «Валенсия». В активе испанской команды такое же количество побед и поражений — девять к трём. Замыкает топ-3 турецкий «Фенербахче». Команда из Стамбула победила в восьми встречах, в четырёх — проиграла.

Видео: болельщики «Виртуса» встречают команду после победы в Евролиге: