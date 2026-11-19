Еврокубок: результаты матчей 18 ноября
Сегодня, 18 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Еврокубка в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников баскетбола ждали 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Результаты матчей Еврокубка 18 ноября:
«Дертона Баскет» — «Ригас Зелли» — 92:96;
У-БТ — «Максима Рома» — 87:79;
«Цедевита-Олимпия» — «Бургос» — 76:62;
«Арис» — «Ле-Ман» — 96:86;
«Хемниц 99» — «Тофаш» — 85:94;
«Будучность» — «Шлёнск» — 94:88;
«Фрапорт Скайлайнерс» — «Умана Рейер» — 97:107;
«Босна Роял» — «Лиеткабелис» — 91:84;
«Бурк» — «Наполи Баскет» — 91:84;
«Тренто» — «Нептунас» — 96:83;
«Манреза» — ПАОК — 80:88.
Что известно о допуске россиян в баскетболе: