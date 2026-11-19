Сегодня, 18 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Еврокубка в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников баскетбола ждали 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты матчей Еврокубка 18 ноября:

«Дертона Баскет» — «Ригас Зелли» — 92:96;

У-БТ — «Максима Рома» — 87:79;

«Цедевита-Олимпия» — «Бургос» — 76:62;

«Арис» — «Ле-Ман» — 96:86;

«Хемниц 99» — «Тофаш» — 85:94;

«Будучность» — «Шлёнск» — 94:88;

«Фрапорт Скайлайнерс» — «Умана Рейер» — 97:107;

«Босна Роял» — «Лиеткабелис» — 91:84;

«Бурк» — «Наполи Баскет» — 91:84;

«Тренто» — «Нептунас» — 96:83;

«Манреза» — ПАОК — 80:88.