Энтони Дэвис хочет более $ 50 млн в год, клубы НБА не готовы платить такие деньги — ESPN

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился новой информацией о финансовых запросах 33-летнего американского центрового «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвиса, который пока не договорился с клубом о продлении контракта.

«Команды не хотят предлагать ему максимальное продление, и я не думаю, что он сам на него рассчитывает. Но полагаю, он хочет получить очень большие деньги», — заявил Уиндхорст в подкасте ESPN The Hoop Collective.

По информации ESPN, Дэвис пользуется спросом среди клубов НБА, однако потенциальных покупателей отпугивают его финансовые запросы. Журналист Тим Макмэн отметил,