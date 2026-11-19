Официальный сайт НБА представил обновлённый рейтинг лучших новичков регулярного чемпионата сезона-2026/2027.

Первое место вторую неделю подряд занимает 24-летний форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Яксель Лендеборг. На вторую строчку поднялся Кэмерон Бузер из «Мемфис Гриззлиз», который ранее располагался на третьей позиции. Защитник «Сакраменто Кингз» Дариус Эйкафф, напротив, опустился со второго на третье место.

Четвёртую позицию сохранил Дэррин Питерсон («Юта Джаз»), пятую — Эй Джей Дибанца («Вашингтон Уизардс»). Далее расположились Калеб Уилсон («Чикаго Буллз»), Адай Мара («Оклахома-Сити Тандер»), Китон Уоглер («Лос-Анджелес Клипперс»), Мелик Томас («Кливленд Кавальерс») и Брэйден Бёррис («Милуоки Бакс»).

Отметим, Уоглер и Бёррис вернулись в десятку после отсутствия в предыдущем рейтинге, тогда