Форму НБА в стиле GTA 6 начали перепродавать за $ 2000 при цене в магазине $ 120

На интернет-площадке eBay появились объявления о перепродаже специальной формы «Майами Хит», выпущенной в рамках сотрудничества клуба НБА с разработчиками видеоигры GTA 6.

Изначальная стоимость одной майки в официальном магазине «Майами» составляла $ 120. Однако вскоре после начала продаж на eBay стали появляться предложения стоимостью около $ 1000. В частности, один из продавцов выставил форму за $ 999,98, тогда как в других объявлениях цены достигали $ 1569 и $ 1750.

По информации Associated Press, к началу матча «Майами» с «Милуоки Бакс» на вторичном рынке появились предложения, превышающие $ 2000. При этом речь идёт о запрашиваемых продавцами суммах, а не о подтверждённых сделках по таким ценам.

Напомним, специальная экипировка была подготовлена к тематическому матчу A Night in Vice