«Филадельфия» с Леброном Джеймсом стала лидером НБА по победам после крупных отставаний

«Филадельфия Сиксерс» вышла на первое место в НБА по количеству побед в матчах, по ходу которых уступала сопернику с разницей не менее 10 очков в регулярном чемпионате сезона-2026/2027.

После выездной победы над «Орландо Мэджик» со счётом 121:116 на счету «Сиксерс» стало шесть таких камбэков. Во встрече с «Орландо» команда Ника Нёрса уступала с разницей в 17 очков, однако сумела переломить ход игры и добиться победы.

Фото: Кадр из трансляции

Второе место по этому показателю занимает «Детройт Пистонс», одержавший пять побед после двузначного отставания. Далее с четырьмя по