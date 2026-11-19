В четверг, 19 ноября, состоится игровой день 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание на 19 ноября (время московское):

20:15. «Маккаби» Тель-Авив – «Дубай»;

21:00. «Жальгирис»– «Панатинаикос»;

22:00. «Бавария» – «Баскония»;

22:30. «Олимпия» Милан – «Фенербахче»;

22:45. «Париж» – «Хапоэль» Тель-Авив;

23:00. «Валенсия» – «Виртус».

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата греческий «Олимпиакос», одержавший девять побед в 12 встречах. На втором месте расположилась «Валенсия». В активе испанской команды такое же количество побед и поражений — девять к трём. Замыкает топ-3 турецкий «Фенербахче». Команда из Стамбула победила в восьми встречах, в четырёх — проиграла.