В четверг, 19 ноября, состоится игровой день 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Евролига. Расписание на 19 ноября (время московское):
20:15. «Маккаби» Тель-Авив – «Дубай»;
21:00. «Жальгирис»– «Панатинаикос»;
22:00. «Бавария» – «Баскония»;
22:30. «Олимпия» Милан – «Фенербахче»;
22:45. «Париж» – «Хапоэль» Тель-Авив;
23:00. «Валенсия» – «Виртус».
Возглавляет турнирную таблицу чемпионата греческий «Олимпиакос», одержавший девять побед в 12 встречах. На втором месте расположилась «Валенсия». В активе испанской команды такое же количество побед и поражений — девять к трём. Замыкает топ-3 турецкий «Фенербахче». Команда из Стамбула победила в восьми встречах, в четырёх — проиграла.