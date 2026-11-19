Руководитель клуба НБА сравнил переход Адетокунбо в «Майами» с обменом Энтони в 2011-м

Неназванный руководитель одного из клубов Восточной конференции НБА сравнил переход греческого форварда Янниса Адетокунбо в «Майами Хит» с обменом Кармело Энтони в «Нью-Йорк Никс» в 2011 году. Об этом сообщает журналист ESPN Тим Макмэн.

«Это немного напоминает ситуацию, когда «Никс» обменяли игроков ради Кармело. Ты отдаёшь всех своих игроков среднего уровня, лишаешься глубины состава, а затем пытаешься заменить их баскетболистами на минимальных и недорогих контрактах», — цитиру