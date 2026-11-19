В НБА сравнили количество трёхочковых бросков в 1980-х и сейчас. Разница — в девять раз

В НБА представили статистику, демонстрирующую изменение количества трёхочковых бросков на протяжении последних 10-летий. Соответствующие данные появились во время телевизионной трансляции матча «Голден Стэйт Уорриорз» с «Даллас Маверикс».

Фото: Кадр из трансляции

Согласно представленной статистике, в 1980-х команды НБА совершали в среднем 3,9 трёхочковой попытки за матч. В 1990-х показатель вырос до 12,2, в 2000-х — до 16,1, а в 2010-х — до 24,6.

В период с