Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал, когда ожидается возвращение капитана казанской команды Алексея Шведа на площадку.

«Алексей вернётся в декабре. Процесс восстановления идёт несколько медленнее, чем ожидалось. Но в целом восстанавливается он нормально. Думаю, что после этого перерыва в чемпионате он вернётся и уже будет помогать команде. Он сам тоже примерно так рассчитывает.

Перерыв в матчах у нашей команды до 6 декабря. Так что будем надеяться, что он вернётся 6 декабря. Главное сейчас, чтобы он полностью восстановился. Спешить сильно ни к чему», – приводит слова Богачёва портал «Матч ТВ».

Швед получил трещину в кисти 26 сентября в стартовом матче регулярного чемпионата с «Бетсити Пармой» (88:97). В той встрече он провёл на площадке 18 минут 54 секунды, набрал восемь очков, сделал три