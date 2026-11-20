В ночь с 19 на 20 ноября завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники баскетбола смогли посмотреть шесть матчей 13-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты 13-го тура:

«Маккаби Т-А» — «Дубай» — 74:80;

«Жальгирис» — «Панатинаикос» — 72:87;

«Бавария» — «Баскония» — 100:81;

«Олимпия» — «Фенербахче» — 78:70;

«Париж» — «Хапоэль Т-А» — 97:96;

«Валенсия» — «Виртус» — 92:87.

Нынешний розыгрыш — 26-й сезон современной эры Евролиги. Включая предыдущую версию соревнований как Кубок чемпионов Европы ФИБА, это 69-й сезон главного баскетбольного турнира для европейских мужских клубов.

Действующим чемпионом является греческий «Олимпиакос».