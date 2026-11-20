У Кавая Леонарда выявили заболевание колена, с которым он сталкивался ещё в 2019 году

У 35-летнего американского форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда выявлена тендинопатия левого колена. Об этом сообщает журналист TSN Джош Левенберг в соцсети X.

По информации источника, баскетболист сталкивался с аналогичной проблемой ещё в 2019 году, когда выступал также за «Торонто». Тендинопатия представляет собой повреждение сухожилия, связанное с продолжительными нагрузками.

Однако журналист Sportsnet Майкл Грейндж со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, уточнил, что тендинопатия не является единственной проблемой Леонарда. Отёк левого колена, из-за которого форвард пропускает матчи с конца октября, вызван другим повреждением. Его точный характер пока не раскрывается.

При этом восстановление баскетболиста проходит успешно. Леонард занимается на площадке индивидуально, постепенно увеличивая нагрузки. Конкретная дата его возвращения не определена.

В нынешнем регулярном чемпионате НБА двукратный чемпион лиги принял участие лишь в двух матчах, набирая в среднем 19,5