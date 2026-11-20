Один из лидеров «Торонто» Ар Джей Барретт выбыл минимум на две недели из-за травмы

26-летний канадский защитник «Торонто Рэпторс» Ар Джей Барретт пропустит как минимум две недели из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба НБА.

По результатам обследования у баскетболиста диагностировано растяжение задней поверхности правого бедра лёгкой степени. Повторная оценка его состояния запланирована через две недели, после чего появится дополнительная информация о сроках возвращения.

Барретт уже пропустил встречу регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс», завершившуюся поражением «Торонто» со счётом 99:103. До этого защитник принял участие во всех 14 матчах команды в нынешнем сезоне.