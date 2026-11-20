Журналист The Athletic Джо Вардон оценил изменения в «Мемфис Гриззлиз» после ухода Джа Моранта, Джарена Джексона-младшего и Десмонда Бейна. Особое внимание обозреватель уделил атмосфере внутри команды, которая неожиданно успешно начала регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027.

«Команда без настоящих звёзд, раздутого эго и огромных контрактов», — написал Вардон в материале The Athletic.

Ранее «Мемфис» расстался с несколькими лидерами. Летом 2025 года Бейн перешёл в «Орландо Мэджик», в феврале 2026-го Дж