Сын руководителя «Нью-Орлеана» оказался в центре вопросов о принятии решений в клубе НБА

Роль Джордана Думарса, сына исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям «Нью-Орлеан Пеликанс» Джо Думарса, в принятии управленческих решений клуба вызвала вопросы у нескольких представителей НБА. Об этом сообщает журналист The Athletic Кристиан Кларк.

По информации журналиста, несколько источников из лиги обратились к нему с вопросами о степени вовлечённости Джордана в повседневное принятие решений «Пеликанс».

Примечательно, что в материале The Athletic говорится об отсутствии у Джордана официальной должности. Однако на сайте самого «Нью-Орлеана» он значится советником руководства (Executive Advisor). Информация об этой должности появилась в публичном списке сотрудников клуба ещё в октябре 2026 года.

Ранее руководство «Пеликанс» подтверждало, что Джордан Думарс участвует в совещаниях по баскетбольной стратегии клуба. Его отец возглавляет баскетбольные