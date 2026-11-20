«Милуоки Бакс» рискует установить антирекорд НБА по проценту побед за один регулярный чемпионат. На это обратило внимание издание Basketball Forever.
После 15 проведённых матчей сезона-2026/2027 в активе «Милуоки» лишь одна победа при 14 поражениях. Если команда сохранит нынешний процент побед (6,7%), её итоговый результат за 82 встречи составит приблизительно пять побед и 77 поражений.
Действующий антирекорд НБА принадлежит «Шарлотт Бобкэтс», которые завершили сокращённый из-за локаута сезон-2011/2012 с семью победами и 59 поражениями (10,6%). Худший результат за полноценный сезон из 82 матчей показала «Филадельфия Севенти Сиксерс» в чемпионате-1972/1973 — девять побед при 73 поражениях.
Примечательно, что «Милуоки» уже установил клубный антирекорд по результатам первых 15 встреч. В последнем матче «Бакс» уступили «Майами Хит» (130:137), потерпев 11-е поражение подряд.