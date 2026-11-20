Один из клубов НБА рискует установить абсолютный антирекорд по проценту побед за сезон

«Милуоки Бакс» рискует установить антирекорд НБА по проценту побед за один регулярный чемпионат. На это обратило внимание издание Basketball Forever.

После 15 проведённых матчей сезона-2026/2027 в активе «Милуоки» лишь одна победа при 14 поражениях. Если команда сохранит нынешний процент побед (6,7%), её итоговый результат за 82 встречи составит приблизительно пять побед и 77 поражений.

Действующий антирекорд НБА принадлежит «Шарлотт Бобкэтс», которые завершили сокращённый из-за локаута сезон-2011/2012 с семью победами и 59 поражениями (10,6%). Худший результат за полноценный сезон из 82 матчей показала «Филадельфия Севенти Сиксерс» в чемпионате-1972/1973 — девять побед при 73 поражениях.

Примечательно, что «Милуоки» уже установил клубный антирекорд по результатам первых 15 встреч. В последнем матче «Бакс» уступили «Майами Хит» (130:137), потерпев 11-е поражение подряд.