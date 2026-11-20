Бечирович получил руководящий пост в клубе Евролиги через неделю после ухода из «Зенита»

45-летний словенский специалист Сани Бечирович, ранее занимавший пост спортивного директора санкт-петербургского «Зенита», назначен директором белградского «Партизана», который выступает в Евролиге. Об этом сообщается на официальном сайте сербского клуба.

Соответствующее решение было единогласно принято советом директоров «Партизана» на заседании, состоявшемся 19 ноября.

При этом прежний директор клуба Душан Каравесович, проработавший в организации почти 10 лет, сохранит место в структуре «Партизана» и займёт должность директора по развитию.

Напомним, 12 ноября «Зенит» объявил о досрочном прекращении сотрудничества с Бечировичем по обоюдному согласию сторон. Причиной расторжения кон