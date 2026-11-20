Бывший игрок НБА Гилберт Аренас прокомментировал разногласия между аналитиками ESPN Стивеном Эй Смитом и Джеем Уильямсом, возникшие после обсуждения чемпионских перспектив «Лос-Анджелес Лейкерс» и цвета кожи лидеров команды.

«Я понимаю, за что выступает Джей Уильямс, но реальность есть реальность. Когда Майкл Джордан взошёл на вершину, а Мэджик Джонсон обыгрывал Ларри Бёрда, мы ведь все об этом думали, правда? Мы все так думали. Когда Джон Стоктон проигрывал, мы тоже об этом думали. Все, не так ли? И теперь мы будем притворяться, будто вас не задевало, когда против вас защищался белый игрок? Зачем делать вид, что мы глупые? Когда Брент Бэрри выиграл конкурс данков, все говорили: «А ведь он