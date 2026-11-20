Два клуба НБА борются за переход на Восток ради более лёгкого пути к финалу лиги

Клубы НБА «Мемфис Гриззлиз» и «Миннесота Тимбервулвз» заинтересованы в переходе из Западной конференции в Восточную в случае расширения лиги за счёт команд из Лас-Вегаса и Сиэтла. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на восемь источников в НБА.

«Обе команды борются за возможность перейти на Восток», — заявил один из источников издания.

По информации журналистов, главной причиной заинтересованности клубов является убеждение, что выступление в Восточной конференции обеспечит более лёгкий путь к финалу НБА. Дополнительным аргументом служит географическое расположение обеих команд.

Ещё одним кандидатом на переход считается «Нью-Орлеан Пеликанс», однако его шансы оцениваются ниже.

В случае появления двух новых клубов в Лас-Вегасе и Сиэтле количество участников НБА увеличится до 32. Иными словами, для сохранения равного числа команд в конференциях одному из нынешних представителей Запада потребуется перейти на Восток.