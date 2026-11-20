Игрок «Хьюстона» намерен взыскать с бывшей девушки компенсацию за ущерб на $ 92 тыс.

Форвард «Хьюстон Рокетс» Тари Исон подал гражданский иск против своей бывшей девушки Марилин Маритцы Мело Родригес, обвинив её в порче и краже дорогостоящих вещей. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы.

По утверждению баскетболиста, в июне 2026 года девушка без разрешения проникла в арендованный им дом, облила отбеливателем дизайнерскую одежду и забрала несколько предметов роскоши. Среди пропавших вещей Исон назвал часы Rolex, очки Chrome Hearts и дорожную сумку Louis Vuitton стоимостью $ 15 тыс.

Общий ущерб, включая испорченную одежду, игрок оценивает минимум в $ 92 тыс. При этом Исон намерен добиваться взыскания компенсации, которая по законодательству Калифорнии может втрое превышать размер установленного ущерба, а также дополнительных выплат и возмещения судебных расходов.

Напомним, в прошлом июле Исон обращался в суд с просьбой выдать запретительный ордер против бывшей девушки. Тогда он также обвинил её в физическом насилии и угрозах убийством. Тем не менее суд удовлетворил ходатайство о временных ограничениях, которые продолжают действовать.

Более того, ранее источник, близкий к Мело Родригес, отверг обвинения баскетболиста, назвав его версию событий ложной и вводящей в заб