ESPN выявил историческую закономерность, которая может осложнить «Лейкерс» борьбу за титул

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич демонстрирует один из самых высоких показателей использования мяча (Usage Rate) в истории НБА. На это обратил внимание журналист ESPN Бен Голливер.

По данным ESPN, показатель Дончича в нынешнем регулярном чемпионате составляет 40,4%. Если словенец сохранит его до конца сезона, то займёт третье место в истории НБА, уступив только Расселлу Уэстбруку (41,7% в сезоне-2016/2017) и Джеймсу Хардену (40,5% в сезоне-2018/2019).

При этом ESPN отмечает любопытную закономерность: ни один баскетболист, завершавший регулярный чемпионат с показателем использования мяча выше 35%, не становился чемпионом НБА в том же сезоне. По подсчётам издания, таких случаев было 41.

Самым близким к этому порогу среди чемпионов был Шей Гилджес-Александер, завоевавший титул с «Оклахома-Сити Тандер» в 2025 году. Тогда его показатель использования мяча составлял 34,8%.

В нынешнем сезоне Дончич набирает в среднем 38,1 очка за матч. После 16 встреч «Лейкерс» имеют в активе 13 побед при трёх поражениях.