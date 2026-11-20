Российская баскетболистка екатеринбургского УГМК и «Миннесоты Линкс» Анастасия Олаири Косу высказалась о переходах российских игроков в американскую студенческую лигу NCAA и финансовых рисках, связанных с такими решениями.

«Поэтому я бы не советовала ехать в США только за деньгами. Нужно прежде всего понимать, к какому тренеру ты идёшь, какую роль тебе предлагают, кто будет твоим конкурентом по позиции и как ты собираешься развиваться. Там очень серьёзная конкуренция, и место на площадке никто не гарантирует. Подписать красивый контракт и построить успешную карьеру — далеко не одно и то же», — сказала Косу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, Косу была выбрана «Миннесотой» под 15-м номером на драфте WNBA 2025 года. Российская баскетболистка совмещает выступления за американскую команду с игрой за УГМК.