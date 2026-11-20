Сегодня, 20 ноября, состоится заключительный игровой день 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ожидает четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Евролига. Расписание на 20 ноября (время московское):

20:30. «Анадолу Эфес» — «АСВЕЛ»;

22:15. «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид;

22:30. «Барселона» — «Црвена Звезда»;

22:45. «Партизан» — «Бешикташ».

Возглавляет чемпионат «Валенсия». В активе испанской команды 10 побед и три поражения. На втором месте располагается греческий «Олимпиакос» с девятью победами и тремя поражениями. Замыкает топ-3 греческий «Панатинаикос». Команда победила в девяти встречах, в четырёх — проиграла.