Российская баскетболистка екатеринбургского УГМК и «Миннесоты Линкс» Анастасия Олаири Косу назвала факторы, которые, по её мнению, позволяют уральскому клубу на протяжении многих лет сохранять лидирующие позиции в российском женском баскетболе и регулярно выигрывать трофеи.

— Как считаете, за счёт чего УГМК поддерживает такой невероятный уровень и собирает все трофеи на протяжении последних лет?

— Руководство УГМК создало очень сильный клуб, это результат большой работы всей системы. Собраны сильные игроки, опытный тренерский штаб, отличные условия для тренировок и восстановления. Но самое важное — здесь никогда не снижаются требования.

Даже когда команда выигрывает несколько трофеев подряд, никто не считает, что следующий титул достанется автоматически. Каждый сезон начинается заново, и мы должны подтверждать свой уровень. Мне кажется, именно такой подход и позволяет клубу ст