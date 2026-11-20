Российская баскетболистка екатеринбургского УГМК и «Миннесоты Линкс» Анастасия Олаири Косу поделилась впечатлениями от минувшего сезона WNBA и отметила возросшую конкуренцию между командами, а также растущий интерес к женскому баскетболу в США.

— Можете выделить, что вас удивило в прошедшем сезоне WNBA?

— Лига растёт, в этом сезоне пришли ещё две команды. Наверное, в первую очередь то, насколько конкурентным становится чемпионат. Практически каждая команда способна обыграть любую, и даже положение в турнирной таблице ничего не гарантирует.

Женский баскетбол в США активно развивается, повышается внимание болельщиков, медиа и спонсоров. Это действительно здорово! — сказала Косу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с баскетболисткой Анастасией Косу на «Чемпионате».