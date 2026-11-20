Баскетболистка екатеринбургского УГМК и «Миннесоты Линкс» Анастасия Олаири Косу сравнила свои роли в WNBA и российской лиге. Спортсменка отметила, что выступления в двух командах позволяют ей развиваться в разных качествах: в США — учиться у сильнейших баскетболисток мира, а в Екатеринбурге — брать на себя больше инициативы и ответственности.

«Для меня это очень интересный опыт.

В WNBA я играю с сильнейшими баскетболистками мира, учусь и стараюсь использовать каждую возможность на паркете. В УГМК я могу больше проявлять инициативу и влиять на игру. Мне кажется, умение адаптироваться к разным ролям — это важное качество для профессионального спортсмена», — сказала Косу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с баскетболисткой Анастасией Косу на «Чемпионате».