Российская баскетболистка екатеринбургского УГМК и «Миннесоты Линкс» Анастасия Олаири Косу поделилась мнением о доминировании сборной США на международных турнирах и выразила уверенность, что российская национальная команда в будущем сможет составить конкуренцию американкам.

— Когда кто-нибудь сможет остановить США на главных турнирах?

— Сборная США уже много лет показывает невероятный уровень. У них огромный выбор среди талантливых игроков, высокая конкуренция и сильная система подготовки. Но рано или поздно любая серия побед заканчивается. Другие сборные тоже развиваются. Поэтому я уверена, что в будущем мы увидим ещё больше конкурентных матчей.

— К слову, в последний раз — в 2006 году — именно сборная России не позволила США выиграть ЧМ. Возможно, наша команда снова шокирует американок… Верите в это?

— Конечно, верю! Когда нас допустят обратно! Мы тоже готовы побороться, и очень хочется получить возможность показать это на площадке. У российского женского баскетбола большой потенциал.

Очень надеюсь, что в ближайшем будущем наша сборная снова сможет выступат