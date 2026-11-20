Российская баскетболистка екатеринбургского УГМК и «Миннесоты Линкс» Анастасия Олаири Косу объяснила, почему всё больше соотечественников выбирают продолжение карьеры в американских университетах. Среди основных причин она выделила новые финансовые возможности, перспективу получить образование и интерес со стороны агентств, но также обратила внимание на риски таких переходов.

— С каждым годом в США едет всё больше российских игроков. С чем связываете подобный бум?

— Российские игроки уезжали в американские университеты и раньше. Мне кажется, сейчас эти переходы стали заметнее. В NCAA выступают девушки, которых болельщики уже знают по российскому чемпионату, например, та же Анна Минаева или Елизавета Астахова. Плюс появились более привлекательные финансовые возможности, а некоторые агентства активно используют такие переходы для собственного продвижени