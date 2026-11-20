Российская баскетболистка екатеринбургского УГМК и «Миннесоты Линкс» Анастасия Олаири Косу обратилась к 17-летней соотечественнице Анне Минаевой, выступающей в американской студенческой лиге NCAA. Косу посоветовала молодой баскетболистке не зацикливаться на ожиданиях окружающих и громких сравнениях с центровым «Денвер Наггетс» Николой Йокичем, а сосредоточиться на собственном развитии.

— Вы сами проходили через подобную ситуацию в юном возрасте, когда на вас давили, ожидая высоких результатов. Могли бы что-то ещё сказать Анне, чтобы громкие сравнения не помешали ей построить успешную карьеру?

— Наверное, нужно не обращать слишком много внимания на то, что говорят со стороны. Надо верить в себя, продолжать работать и не бояться ошибок. Невозможно постоянно показывать идеальную игру. Необходимо не останавливаться в развитии и получать удовольствие от того, чем занимаешься. Желаю Анне удачи и верю, что у неё всё получится! — сказала Косу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с баскетболисткой Анастасией Косу на «Чемпионате».

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