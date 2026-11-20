25-летний российский центровой «Стоктон Кингз» Виктор Лахин отметился результативным выступлением в матче турнира NBA G League Tip-Off с «Коачелла-Вэлли Лейкерс» — фарм-клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась поражением команды россиянина со счётом 108:113.

Лахин провёл на площадке 21 минуту 46 секунд, набрав 16 очков, сделав восемь подборов, две результативные передачи и один блок-шот. Российский баскетболист реализовал шесть из девяти бросков с игры, включая ноль из двух трёхочковых. Также на его счету три потери и шесть персональных замечаний. Показатель полезности составил «+1».

Для Лахина эта встреча стала четвёртой подряд, в которой он набрал не менее 14 очков. Ранее россиянин отметился 18 очками в матче с «Вэлли Санз» (135:120), а затем дважды набрал по 14 очков в играх с «Рип Сити Ремикс» (133:129 и 115:119 ОТ).