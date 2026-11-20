Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра выступил против системы тренерских челленджей в НБА. Споэльстра считает, что постоянные запросы на видеопросмотр мешают ходу матчей и отвлекают внимание от самой игры.

«Должен быть только один челлендж. Два, на мой взгляд, выглядят нелепо. Все постоянно крутят пальцем, требуя видеопросмотр. Это мешает игре. Думаю, было бы даже лучше просто доверять судьям. Я бы предпочёл вообще отказаться от всех челленджей и прекратить это клоунское шоу.

Если вы не вернёте себе владение или не получите дополнительные очки, то нет никакого смысла запрашивать видеопросмотр», — приводит слова Споэльстры Basket News со ссылкой на The Athletic.

По правилам НБА тренеры могут оспаривать определённые решения судей, запрашивая просмотр повтора. Для этого команда должна взять тайм-аут. Если первый челлендж оказывается успешным, клуб получает право на второй.