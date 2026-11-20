Президент УНИКСа Евгений Богачёв объяснил, с чем связывает улучшение выступлений центрового Джалена Рейнольдса. В матче с БК «Енисей» (82:68) американец набрал 25 очков и сделал 10 подборов, оформив дабл-дабл.

«Здорово у нас разошёлся Рейнольдс, молодец. Правда, перед этим в матче с «Локомотивом» он не очень хорошо проявил себя.

Думаю, что у него сейчас улучшилось настроение — в Казань прилетела его супруга. Поэтому он так хорошо сыграл, наверное. Да и потом, видимо, вольности какие‑то прекратились.

Казань — город цивилизованный, культурный. Здесь есть театры, кинотеатры, рестораны — можно, если ты один в городе сейчас, побольше там времени вечером проводить и позднее лечь спать (смеётся). А тут очень серьёзная дисциплина — и явный скачок вперёд в игре», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».