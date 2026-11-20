Сейчас вовсю идёт регулярный чемпионат мужской баскетбольной Суперлиги. Турнир проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей в период с 10 по 15 ноября.
10 ноября:
«Челбаскет» — «Русичи» — 93:68;
«Металлург» — «Десна» — 69:65.
12 ноября:
«Купол-Родники» — «Химки» — 69:86;
ЦСКА-2 — «Динамо» Уфа — 63:86;
«Тамбов» — «Югра» — 88:78;
«Динамо» Грозный — «Темп-СУМЗ» — 87:92.
13 ноября:
«Челбаскет» — «Десна» — 85:67;
«Металлург» — «Русичи» — 84:75.
15 ноября:
«Новосибирск» — «Барнаул» — 79:66;
«Тамбов» — «Химки» — 88:66;
ЦСКА-2 — «Темп-СУМЗ» — 68:61;
«Купол-Родники» — «Югра» — 84:82;
«Динамо» Грозный — «Динамо» Уфа — 53:75.
На данный момент возглавляет таблицу Суперлиги уфимское «Динамо». «Челбаскет» располагается на втором месте, уступая лидеру лишь по дополнительным показателям.