Результаты мужской баскетбольной Суперлиги с 10 по 15 ноября

Сейчас вовсю идёт регулярный чемпионат мужской баскетбольной Суперлиги. Турнир проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей в период с 10 по 15 ноября.

10 ноября:

«Челбаскет» — «Русичи» — 93:68;

«Металлург» — «Десна» — 69:65.

12 ноября:

«Купол-Родники» — «Химки» — 69:86;

ЦСКА-2 — «Динамо» Уфа — 63:86;

«Тамбов» — «Югра» — 88:78;

«Динамо» Грозный — «Темп-СУМЗ» — 87:92.

13 ноября:

«Челбаскет» — «Десна» — 85:67;

«Металлург» — «Русичи» — 84:75.

15 ноября:

«Новосибирск» — «Барнаул» — 79:66;

«Тамбов» — «Химки» — 88:66;

ЦСКА-2 — «Темп-СУМЗ» — 68:61;

«Купол-Родники» — «Югра» — 84:82;

«Динамо» Грозный — «Динамо» Уфа — 53:75.

На данный момент возглавляет таблицу Суперлиги уфимское «Динамо». «Челбаскет» располагается на втором месте, уступая лидеру лишь по дополнительным показателям.