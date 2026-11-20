Кузма заявил, что баскетболистам было бы проще перейти в НФЛ, чем футболистам — в НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Кайл Кузма считает, что баскетболистам было бы проще перейти в американский футбол, чем игрокам Национальной футбольной лиги (НФЛ) — в НБА. В качестве примера он привёл себя, отметив, что при росте 203 см мог бы выступать на позиции ресивера.

«Однозначно баскетболистам легче. Только представьте меня на позиции ресивера! Я был бы как Рэнди Мосс: просто отправляйте меня на передачи через экран. Или, если не хотите выпускать меня на протяжении всего матча, ставьте в красную зону и дальше разбирайтесь сами.

Я ещё и приманка! Вы увидите меня на поле — мой рост 203 см. Возможно, против меня даже поставят двойную защиту, ведь средний рост корнербека составляет 178–180 см. А в это время квотербек Том Брэди спокойно проведёт розыгрыш мяча», — сказал Кузма в подкасте Read The Room Show.