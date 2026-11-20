Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, что во время выездных игр НБА никогда не оставляет бутилированную воду в гостиничных номерах. Баскетболист объяснил, что эта привычка сохранилась у него с детства.

«Когда я приезжаю в отель, на столе обычно оставляют шесть бутылок воды. Мы можем провести там 12–14 часов, а потом уехать. За это время я вряд ли успею выпить все шесть. Но лично я не могу оставить воду в номере. Если остаются две полные бутылки или четыре, я кладу их в чемодан или ручную кладь. Могу даже взять пакет от отеля и сложить всё туда.

Когда я