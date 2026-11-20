«И это не фол?» Джанан Муса показал последствия столкновения в матче с «Маккаби»

Боснийский защитник «Дубая» Джанан Муса показал последствия столкновения с центровым «Маккаби» Т-А Армандо Бэкотом в матче 13-го тура Евролиги. После игры баскетболист опубликовал фотографию окровавленной ваты и обратился к судьям с вопросом: «И это не фол?».

Фото: Страница Джанана в соцсетях

Эпизод произошёл в третьей четверти, когда Муса пытался пройти к кольцу. После контакта с Бэкотом игрок получил удар по лицу и больше не возвращался на площадку.

Главный тренер «Дубая» Хавьер Паскуаль заявил, что баскетболисту предстоит пройти медицинское обследование, которое позволит определить характер повреждения.

«Там всё в крови. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас ему проведут обследование, чтобы точно понять, что произошло»,