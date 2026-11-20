Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил надежду, что однажды увидит европейского специалиста во главе клуба НБА.

«В НБА никогда не признают, что изменения в тактике игры некоторых команд произошли под влиянием европейского баскетбола. Но до тех пор, пока мы не увидим европейского специалиста на посту главного тренера команды НБА, нельзя будет говорить о проникновении другого стиля игры на площадки НБА. Надеюсь, что смогу увидеть такое явление своими глазами», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский назвал любимые пятёрки в истории ЦСКА.