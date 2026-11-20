Известный американский спортивный обозреватель Стивен Эй Смит прокомментировал критику в свой адрес из-за высказываний о расовом составе лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс». Журналист подчеркнул, что считает свои слова фактом и не собирается за них извиняться.

«Я лишь сказал, что со времён Джорджа Майкана ещё ни одна команда НБА не выигрывала чемпионат, если три её главных игрока были белыми. Это факт. Никто не может этого оспорить. Я сказал это и имел в