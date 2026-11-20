Член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт заявил, что современные игроки НБА уступают предыдущим поколениям в физической подготовке и выносливости. По мнению бывшего форварда, многие баскетболисты уже не способны выдерживать полноценный сезон из 82 матчей.

«Думаю, сейчас мы смотрим на совершенно другую лигу. Это уже не те атлеты, не те парни. Нынешние игроки тренируются, чтобы прийти на площадку и сделать несколько бросков, но они не готовы пройти через весь сезон — все 82 матча. Понимаете, о чём я? Парни уже даже не играют в матчах два дня подряд. А это вопрос выносливости. Твоё тело должно быть подготовлено к таким нагрузкам, однако никто так не тренируется. Это слишком тяжело.

Одно из моих главных правил: ес