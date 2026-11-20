Бывший игрок НБА Тим Хардуэй поделился мнением о перспективах продолжения карьеры 41-летнего форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса. Хардуэй признался, что допускает, что нынешний сезон может стать для него последним.

«Он играет уже очень давно. Честно говоря, думаю, он добьётся всех возможных статистических показателей. Пока он способен выходить на площадку, у него, возможно, есть в запасе ещё один год. Скажу так: в прошлом сезоне казалось, что у него осталось два года. В этом сезоне складывается ощущение, что это может быть конец… Видно, что он замедляется. Не сильно, но небольшую разницу заметить можно», — сказал Хардуэй в подкасте Crossover.