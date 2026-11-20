Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Уокер Кесслер высказал мнение, что некоторые баскетболисты теряют удовольствие от игры из-за повышенного внимания к ним и давления со стороны общественности.

«Определённо есть игроки, которым баскетбол нравится не так сильно. К сожалению, некоторые приходят в лигу с любовью к игре, но затем всё это пристальное внимание, дополнительное давление и прочие обстоятельства начинают их ослеплять или отвлекать. В итоге они теряют любовь к баскетболу, потому что слишком сильно сосредотачиваются на всём остальном. И это грустно видеть.

Иногда смотришь на игрока — и замечаешь, что он просто не получает удовольствия от происходящего на площадке. Дело даже не в т