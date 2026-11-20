«Пожалуй, лучший проект для молодых игроков в России». Тренер «Зенита» Иванович — об МБА

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович высоко оценил московскую МБА перед предстоящей очной встречей в рамках Единой лиги ВТБ, назвав её одним из самых перспективных проектов в Европе.

«Очень хорошая команда, пожалуй, лучший проект для молодых игроков в России. Возможно, один из лучших в Европе. Современный баскетбол: все умеют быстро бросать, отлично работают на подборах в нападении, здорово действуют в быстрых отрывах», — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита».

Напомним, в нынышнем сезоне Единой лиги команда из Санкт-Петербурга занимает четвёртое место в турнирной таблице. МБА расположилась на седьмой строчке.