Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма объяснил снижение точности дальних бросков на старте чемпионата, отметив, что в межсезонье уделял приоритетное внимание физической подготовке.

«На данном этапе карьеры я действительно ставил в приоритет своё тело и работу над физическим развитием. И правда в том, что основной объём бросковых тренировок у меня приходится на ход самого сезона. Именно тогда я выполняю бо́льшую часть этой работы. Ещё одна особенность моей игры заключается в том, что чем в лучшей физической форме я нахожусь, тем лучше я играю.

А когда я в хорошей форме, в кольцо залетают даже сложные броски